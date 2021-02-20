Прокуратура проводит проверку из-за столкновения автобуса с грузовиком в Собинском районе

Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту авария, произошедшей утром 17 февраля в Собинском районе. Столкновение произошло на 169-м километре трассы М7 «Волга», где водитель автобуса «Мерседес-Бенц», осуществлявшего перевозку рабочих ООО «Колокшанский агрегатный завод» столкнулся с большегрузом MAЗ с полуприцепом, который ехал впереди в том же направлении. В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса и водитель. Трое из них госпитализированы в местную больницу с повреждениями различной степени тяжести, еще семь лечатся амбулаторно. Органами прокуратуры области устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет дана оценка организации безопасности перевозок пассажиров транспортом предприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.