Жителей Гусь-Хрустального оштрафовали за ложь в суде

В Гусь-Хрустальным вынесен приговор двум свидетелям, давшим заведомо ложные показания в суде. В июле 2019 года в ходе судебного заседания при рассмотрении уголовного дела об убийстве тридцативосьмилетняя женщина и тридцатипятилетний мужчина, надеясь помочь своему знакомому избежать ответственности и наказания, дали показания, свидетельствующие о непричастности подсудимого к совершению особо тяжкого преступления. Однако несмотря на лжесвидетельствование, подсудимый отправился в колонию на долгий срок. Учитывая все обстоятельства совершенного преступления, суд оштрафовал пару лжесвидетелей. Им придется заплатить по шесть тысяч рублей каждому.