Владимирский комбинат «Тепличный» вырастит миллион разных роз

В комбинате "Тепличный" надеются выращивать миллион роз в год Фото: Администрация Владимирской области

В прошлом году на комбинате «Тепличный» в областной столице начали выращивать одиннадцать новых сортов роз, высадив в октябре прошлого года с высадки около 20 тысяч саженцев. Перед этим владимирские агрономы и садоводы провели масштабную подготовительную работу в теплице на площади четырех с половиной тысяч квадратных метров.

- В 2020 году Владимирский тепличный комбинат вырастил более 557 тысяч роз. Ежедневно срезается около 2 тысяч роз и поставляется в наши розничные торговые точки. В производственной программе на 2021 год запланировано увеличение срезки до 710 тысяч штук, а в дальнейшем и до 1 миллионов роз в год, - сообщил директор предприятия Сергей Дьяков.

Также в прошлом комбинат вырастил и реализовал около 12 тысяч штук горшечных цветов, 296 тысяч штук рассады однолетних цветов, около 18 тысяч штук рассады земляники и 172 тысячи штук рассады овощных культур. Продукция комбината реализуется через собственную розничную сеть во Владимире, поставляется в Москву, Нижний Новгород, Вологду, Ярославль, Иваново. Сейчас оборот Владимирского тепличного комбината за 2020 год составил порядка 500 миллионов рублей, но основную прибыль ему дает продажа не цветов, а овощей - огурцов, томатов, баклажанов, зелени. Сейчас власти рассматривают варианты модернизации предприятия, в том числе с привлечением инвесторов – это позволит заменить закупленное в 70-х годах прошлого века оборудование.