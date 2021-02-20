Во Владимире задержали грабителя пенсионерок

Сразу две немолодых жительницы областной столицы пострадали от злоумышленника. В обеих случаях грабитель действовал о одному сценарию: подбегал к потерпевшим, вырывал сумки из рук, после чего скрывался. Общий ущерб, причиненный женщинам, составил 37 тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, составленный фоторобот злоумышленника вместе с информацией о преступлениях передали всем наружным нарядам полиции и сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Сейчас расследование уголовных дел продолжается, тридцатичетырехлетний мужчина арестован.