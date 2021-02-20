Во Владимире умер художник Сергей Сотов

Основатель Центра современной культуры «Флигель» Анастасия Вавилова в социальных сетях сообщила печальную новость. На 69-м году жизни умер художник Сергей Сотов.

- Сегодня ночью умер Сотов Сергей Николаевич, наш владимирский художник. Добрейший человек, шутник. Мечтал, чтобы его работы увидели люди, мечтал о выставках, обивал пороги, пытался получить разрешение на выставку на заборе. Его работы можно увидеть в Центре современной культуры «Флигель», он будет очень рад, если его работы найдут своего зрителя, — написала Анастасия Вавилова.

Работы Сергея Сотова владимирцы могли увидеть, идя по лестнице к вокзалу. Популярность ему принесла картина «Плохой хороший человек». Он повесил ее на заборе на Вокзальном спуске. И однажды ее снял сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, после чего подарил Алексею Навальному. В 2015 году суд приговорил Албурова к 240 часам обязательных работ за кражу картины.