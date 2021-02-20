В Суздале водителей допускали к работе без положенного медосмотра

Как показала прокурорская проверка, АО «Суздальское АТП» и ДАО «Суздальское ГАТП» грубо нарушали трудовое законодательство. В обоих автотранспортных предприятиях водители допускались к работе без проведения вводного и повторного инструктажей по охране труда, а также без прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров. Руководителям организаций внесены представления, в которых межрайонная прокуратура потребовала от работодателей устранить выявленные нарушения трудовых прав, взяв ситуацию на контроль. Также в отношении виновных должностных лиц возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ - допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных медицинских осмотров. Им грозит от пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей штрафа. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.