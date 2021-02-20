Воспитанник владимирского "Торпедо" будет выступать за муромский клуб

В то время как владимирское "Торпедо" расстается с некоторыми игроками, стан ФК "Муром" пополнился тремя новыми футболистами. Кто же они?

Владислав Гагарин — защитник, занимался в «Академии спорта» (г. Шебекино, Белгородская область) и СГАФКСТ.

Роман Путилин — защитник, воспитанник «Торпедо-Владимир», выступал в ивановском «Текстильщике» и ФК «Луки-Энергия» (Великие Луки).

Константин Попов — полузащитник, воспитывался в футбольных школах Санкт-Петербурга: «Коломяги», СШОР по футболу «Зенит», СШ «Локомотив» и «Алмаз-Антей».

Кроме того, четыре футболиста из молодежной команды заявлены в ПФЛ: вратарь Денис Балабанов, полузащитник Иван Ставцев, нападающий Дмитрий Косов и защитник Владислав Митряев.