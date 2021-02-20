Во Владимирскую область стало приезжать меньше мигрантов

Как подсчитал Владимирстат, в 2020 году во Владимирскую область приехало чуть более 29 тысяч человек и, по сравнению с 2019 годом, их число уменьшилось на 25%. За год миграционная убыль составила 1594 человека, тогда как в 2019 году, наоборот, наблюдался миграционный прирост – в прибыло на 2693 человек больше, чем уехало из нее. В прошлом году в нашу область из стран дальнего и ближнего зарубежья прибыло 4768 человек, а выбыло 3492. Больше всего мигрантов приехало из стран СНГ - 4418 человек. Из Украины приехало 660 человек, 523 – из Таджикистана, 243 из Узбекистана 243 и 151 из Молдовы. Число выехавших в страны СНГ составило 2928 человек. В страны дальнего зарубежья выбыло 564 человека, из них 324 человека во Вьетнам, 48 – Турцию, 34- Китай, 14 - Грузию.