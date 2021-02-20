Спектакль Владимирского театра кукол вошел в основную программу Международного фестиваля "Кукарт-XV"

Спектакль «Белые ночи» Владимирского театра кукол вошел в основную программу Международного фестиваля кукольных и синтетических театров КУКАРТ-XV.

Фестиваль будет проходить с 22 по 30 июня в Санкт-Петербурге.

«Белые ночи» можно будет увидеть 28 июня в 19 часов на сцене Санкт-Петербургского театра Ленсовета (малая сцена)

Спектакль по мотивам повести Достоевского - трогательная история любви, утонченнои , неземнои , мечтательнои , на фоне романтических белых ночеи Петербурга.

Помимо двух главных героев – Мечтателя и Настеньки, в произведении незримо присутствует третии персонаж, создающии особую атмосферу. Это Петербург, выступающии в роли собеседника и старого приятеля рассказчика. Город чутко отзывается на внутренние переживания мечтателя, создавая непередаваемо прекрасныи антураж к его романтическому настроению и оправдывая смысл названия произведения – «Белые ночи»