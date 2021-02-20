Полузащитник владимирского "Торпедо" перешел в "Томь"

Изменение в составе владимирского "Торпедо". Полузащитник Никита Кривцов решил перейти в клуб "Томь".

Как сообщает пресс-служба "Торпедо", в январе Никита отправился на турецкие сборы в составе «Шинника» (Ярославль), а после этого перебрался там же в «Томь». Своей успешной игрой он понравился тренерскому штабу сибиряков, по представлению которого клуб из Томска оформил трудовые отношения с Кривцовым.

Дебют Никиты в «Торпедо» состоялся 10 августа 2020 года в матче «Динамо-2» (Москва). Первый гол полузащитник забил 9 октября в матче ФК «Смоленск» (Смоленск).

Всего в первенствах России в составе владимирского «Торпедо» Никита Кривцов провел 14 игр, забил 2 гола.