Две управляющие компании во Владимире оштрафуют за плохую уборку дворов

Сегодня, 20 февраля, снег во дворах города убирают 32 машины и 720 дворников. Кроме того, 5 автовышек задействованы в уборке с крыш многоквартирных домов снега и сосулек. Заместитель начальника управления ЖКЖ Михаил Поваров сообщил, что по результатам ежедневного мониторинга за несвоевременную и некачественную уборку снега и сосулек на две управляющие компании подготовлены материалы. Они переданы в прокуратуру г. Владимира для принятия мер прокурорского реагирования. Им грозит административный штраф - для должностных лиц он предусмотрен от 5000 до 20000 рублей, для юридических лиц — от 10000 до 50000 рублей. За повторное нарушение сумма штрафа повышается: для должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей, для юридических лиц — от 50000 до 200000 рублей. Как отмечают в администрации, качественной уборке снега зачастую мешают неправильно припаркованные или брошенные машины, создающие помехи работе снегоуборочной техники. Объявления, размещаемые управляющими компаниями о необходимости освободить дворы от автотранспорта на время уборки, в ряде случаев игнорируются владельцами машин.