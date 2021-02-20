На трассе М-7 в Вязниковском районе развернут пункт обогрева для водителей

С 15.00 20 февраля на 302 километре федеральной дороги М-7 «Волга» будет развёрнут мобильный пункт обогрева третьего пожарно-спасательного отряда. То есть он будет находиться в Вязниковском районе.

Пункт обогрева открывают из-за аномальных морозов, которые установились во Владимирской области и продлятся минимум до 24-го числа. По прогнозу специалистов до этого срока температура воздуха во Владимирской области будет на 7 градусов ниже среднемноголетних значений.

В составе мобильного пункта МЧС России – обогреваемая палатка, где можно отдохнуть, согреться, выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон. Пункт обогрева также оборудован микроволновой печью, ноутбуком, создан запас продуктов питания. Также каждый человек может обратиться к сотрудникам МЧС России для оказания какой-либо помощи. Мобильный пункт обогрева будет функционировать круглосуточно. На месте постоянно будут находиться 6 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.