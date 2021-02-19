Владимирцев приглашают сдать разобранный мусор

Экоакцию проводят владимирцы экологического движения "Раздельный Сбор". 21 февраля во Владимире проедет экотакси, которое побывает в нескольких районах города – от Веризино и Доброго (площадка около "РусьКино" до улиц Ново-Ямской Нижней Дубровы. На семи точках города областной столицы координаторы регионального экодвижения будут принимать на переработку вторсырья: макулатуру, жесть, стекло и пластик. Ориентировочно сбор начнется в 11:00 и закончится около пяти часов вечера. Подробнее о точках маршрута и времени можно узнать на странице владимирских экоактивистов.