В Мелехово спасатели вытащили провалившуюся в подпол собаку

В 15:42 19 февраля в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение собаке, провалившейся в погреб заброшенных гаражей в поселке Мелехово. Самостоятельно несчастное животное выбраться не сумело, неравнодушные жители тоже не сумели ее достать и позвали на помощь профессионалов. Дежурная смена приехала на вызов, их встретила женщина и проводила к гаражу с хвостатой пленницей. Как написал в своем блоге спасатель Михаил Быков, «для спасения собак у нас есть специальное устройство, собранное "на коленке" - палка с петлей из веревки». Но вытащить с помощью него собаку не удалось: она радовалась котлетам ,которыми ее угощали, но не хотела лезть в «петлю». Помост, сделанный спасателями, тожек не помог: все попытки вытащить собаку с помощью него оказались безуспешны. В итоге по этому сооружению один из спасателей спустился на помощь к бедняге, но хрупкий спуск не выдержал взрослого мужчину и развалился. К счастью, спасатель не пострадал при падении, а собака не проявляла агрессии – часто на стресс животные реагируют именно так. В итоге спасатель взял собаку и подал ее коллегам, так четвероногий друг благополучно оказался на свободе.