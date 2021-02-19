В автосалоне иномарку муромлянина отдали другому человеку

Как рассказал сам горожанин, в ноябре прошлого года он обратился к официальному дилеру с заявлением на проведение технического осмотра своего автомобиля, передал ему ключ от иномарки и правоустанавливающие документы на машину. Через неделю по телефону из дилерского центра ему сообщили, что проведение технического обслуживания закончено, предложили забрать свой автомобиль. Но сразу забрать машину у хозяина не получилось, поскольку он был в рабочей командировке в другом городе. Он только через месяц обратился в автоцентр, чтобы забрать свой автомобиль, но не смог этого сделать: ему объяснили, что автомобиль и ключи от него выданы собственнику, о чем составлен акт приема-передачи автомобиля. Но сам владелец уверял. что ничего не получал, а подпись в акте приема-передачи автомобиля принадлежит другому лицу. Теперь разрешить спор должен суд, Ддело назначено к судебному разбирательству.