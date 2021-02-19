На бывшего директора комбината питания при ВлГУ заведено уголовное дело

УФСБ России по Владимирской области завела сразу ряд уголовных дел на бывшего директора структурного подразделения ВлГУ - комбината питания "Политехнический". Его обвиняют в "хищении денежных средств путем присвоения и растраты, совершенного в особо крупном размере, а также мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере".

По версии следствия в период с января по октябрь 2018 года, он дал указание кассирам торговых точек комбината питания "Политехнический" после получения выручки от продажи продуктов в размере около 10000 рублей, не использовать контрольно-кассовую технику, а отпускать продукцию без учета, и все "излишки" передавать ему. Кроме того, в это же время он оформил на своего родственника фиктивные договоры купли-продажи кухонного оборудования, которое ранее уже было приобретено для нужд комбината. Ущерб университету оценен в почти 8 миллионов рублей.

На данный момент возбуждено два уголовных дела - первое в марте 2020 года, второе в феврале 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.