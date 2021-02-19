Больше всего пенсионеров живет в Муромском районе

Владимирстат подсчитал, сколько пенсионеров живет во Владимирской области. На 1 января прошлого года их насчитывалось 455 965 человек, из них 314 978 – женщин и 140 987- мужчин. Больше всего вышедших на пенсию живет в Муромском районе, их численность составила 47 912 человек, а меньше всего - в Селивановском районе, там их всего 6 306 человек. При этом в Селивановском районе насчитывалось больше жителей, чем в Муромском: 17 343 против 15 512. Кстати, такая разница сохраняется последние четыре года. Например, в 2016 году соотношение составляло 18 167 против 16 025.