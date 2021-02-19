Директор департамента юстиции покидает свой пост

Областную администрацию покидает еще один директор департамента. Как сообщили в Белом доме, руководство решило не продлевать служебный контракт с директором департамента юстиции Владимирской области Михаилом Новиковым, который истекает 10 марта этого года. Напомним, что Департамент юстиции входит в блок ведомств, деятельность которых координирует и контролирует заместитель Губернатора Аркадий Боцан-Харченко. Кто возглавит департамент, отвечающий в том числе за обеспечение законности и порядка, формирование и осуществление государственной политики по защите прав и свобод человека и гражданина, работу ЗАГСов и архивов, а также материальное обеспечение деятельности мировых судей, пока неизвестно.