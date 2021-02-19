Владимирским пенсионерам вновь продлили самоизоляцию

Как сообщили в Белом доме, коронавирус никуда не ушел, а значит, ограничения нужно соблюдать. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен до 7 марта. Напомним, они могут выйти из дома для похода в больницу или поликлинику, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку. Но теперь от режима самоизоляции освобождаются владимирцы старше 65 лет, которые прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – через 14 дней после второй прививки, и те, кто имеет справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19. Обратите внимание: справка действительна в течение 2двух месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.