Владимирская молодежь просит провести «Студенческую весну»

Судьба популярного молодежного фестиваля «Студенческая весна», который проходит в регионе не один десяток лет, в этом году неизвестна. Чиновники пока не приняли решение о его проведении, а активная молодежь волнуется: время организации «Студенческой весны 2021» все меньше и меньше. Сейчас активисты собирают подписи от владимирских студентов, чтобы показать – их волнует судьба главного фестиваля весны. Уже сейчас собрано 1340 подписей, и, как уверены активисты, это не предел. На следующей неделе петицию планирую передать в областной департамент молодежной политики и общественных проектов.