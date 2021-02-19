В Кольчугино местный МУП сбрасывал сточные воды в реку Беленькая без разрешения

Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», которая отвечает за работоспособность местных тепловых сетей, и выяснила, что МУП сливает сточные воды в одну из местных речек.

Предприятие для подогрева воды в сетях теплоснабжения эксплуатирует водогрейную котельную. Отходы в виде сточных вод без очистки предприятие скидывало в реку Беленькая. При этом оно не имеет на это разрешительной документации.

Прокуратура в итоге привлекла к административной ответственности директора МУП «КольчугТеплоэнерго» и само предприятие. Общая сумма штрафов составила 60 тысяч рублей. При этом межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление, в котором он потребовал обязать муниципальное предприятие получить решение о предоставлении водного объекта в пользование для сточных вод. То есть в принципе слить воду можно, но нужно разрешение.