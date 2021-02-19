В Гороховце обсудят, как сохранить малые исторические города

XII Всероссийская конференция по сохранению и возрождению малых исторических городов пройдет в Гороховце. 15 февраля создана рабочая группа по подготовке и проведению конференции, в которую вошли представители администрации Гороховецкого района, Гороховецкого историко-архитектурного музея, департамента культуры, комитета по туризму, Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Такие конференции традиционно проводят ежегодно в одном из малых исторических городов России. Участники делятся своим опытом и рассказывают, как решают возникающие проблемы. В конференции традиционно принимают участие представители администраций исторических городов и сельских поселений, архитекторы, градостроители, представители органов охраны памятников, музеев, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений, различных общественных организаций.