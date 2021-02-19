В Гусь-Хрустальном семь человек продолжали получать пособия по безработице, устроившись на работу

В Гусь-Хрустальном состоится суд над "великолепной семеркой", которая сумела и на работу устроиться, и при этом получать и дальше пособия по безработице. Правда сделано это было незаконно. В итоге, как сообщает пресс-служба областной полиции, в отношении семерых жителей Гусь-Хрустального в возрасте от 21 до 47 лет заведены уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат».

По версии следствия, в прошлом году все семь человек в разный период времени обратились в Центр занятости населения, где были поставлены на учет с назначением соответствующих выплат по безработице. Вот только, когда они трудоустроились, Центр занятости населения они об этом не уведомили. И продолжали получать пособия. В ЦЗН оценили ущерб в сумму более 90 000 рублей.