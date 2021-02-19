Владимирцы стали реже посещать парикмахерские и фотоателье

Как отмечают специалисты, в целом по области объем платных услуг населению за 2020 год снизился на 10,6% по сравнению с 2019 годом - это почти 6,7 миллионов рублей. Меньше денег владимирцы потратили на все виды услуг, кроме коммунальных. Последние, наоборот, подорожали на 4,4 процента. Кстати, коммунальные услуги занимают треть от всех платных услуг. Ожидаемо, больше всего упал объем платных услуг в туристической и гостиничной отрасли – на 30-60%, а также платных услуг в учреждениях культуры и спорта, зарабатывавших с помощью кружков и секций. В прошлом году на бытовые услуги (ремонт обуви и одежды, оплата поездок, услуги фототателье, парикмахерских и прочего) жители региона отдали восемь миллионов рублей. Для сравнения – на эти же цели в 2019 они потратили на полмиллиона больше.