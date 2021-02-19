В Камешковском районе за сутки сгорели два дома

Частный деревянный дом в погосте Старая Никола загорелся вечером 18 февраля. Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану города Камешково в 21:36. Когда пожарные приехали, открытый огонь охватил весь деревянный дом, уже обрушилась кровля. Как рассказали местные жители, в доме могли быть люди. К сожалению, они оказались правы: во время тушения пожара в доме были обнаружено двое погибших. Предварительная причина пожара - неисправность печного оборудования. Второй пожар произошел ночью в деревне Шухурдино: сообщение о горящем частном доме поступило пожарным в 01:37. Когда пожарные прибыли к месту вызова, открытый огонь охватил весь дом, но хозяин дома вышел самостоятельно. Причиной пожара стала неисправность печного оборудования.