В торговом центре Собинки обрушилась кровля

Вечером 18 февраля около шести часов вечера в ГУ МЧС по Владимирской области сообщили об обрушившейся кровле на улице Дмитрова в Собинке. Крыша обвалилась у торгового центра «Панорама», как говорят спасатели, предварительная площадь обрушения кровли 300 квадратных матров. При этом сами торговые помещения не пострадали. Погибших и пострадавших тоже нет. Причиной обрушения стал снег - в последнее время в области выпало рекордное количество осадков, но после сильных снегопадов кровлю не почистили. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области в очередной раз напоминает: подобных происшествий можно избежать, если вовремя очищать кровли зданий от снега и призывают владельцев и арендаторов зданий обратить на это особое внимание, а пешеходов - аккуратнее ходить мимо домов.