У жителя Собинки сосед украл 270 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дело в отношении двадцапятилетнего местного жителя, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, в полицию обратился житель поселка Ставрово, обнаруживший, что у него пропала сумка с крупной суммой – там были доллары и рубли, в общей сложности более 270 тысяч рублей. Подозрение пало на соседа мужчины – сразу после пропажи денег он исчез и перестал выходить на связь. Через два дня злоумышленника отыскали в одном из городов района. Он признался, рассказав, что просто зашел в комнату, когда сосед спал, вытащил из-под подушки барсетку и ушел. Часть денег он потратил на алкоголь, продукты и вещи, оставшуюся сумму изъяли полицейские. Сейчас дело направлено в суд, обвиняемому грозит до шести лет колонии.