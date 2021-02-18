Во Владимирской области за неделю ОРВИ заболело почти 10 тысяч человек

За минувшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 9 668 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 5 108 детей. Эпидемии в области пока нет: пороговый уровень заболеваемости ниже на 7,3%, а превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 13,1%. В областной столице за тот же срок к врачам обратилось 3339 человек, в том числе 1 860 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 8,3%, а эпидпорог превышен 28,6% среди взрослых. Гриппом в регионе пока не более никто. У заболевших выявляют вирусы не гриппозной этиологии - аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и метапневмовирусы.