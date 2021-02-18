Владимирцы собирают помощь для бездомных

Общественники Владимирской области готовятся 20 февраля отправить помощь в приют для бездомных «Теплый дом». Дата выбрана неслучайно: в это день родилась Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. В эти дни благотворительные акции в память об этой удивительной женщине, всегда готовой прийти на помощь, проходят по всей стране. Одну из них в нашем регионе проводит ВРОО «Региональная инициатива» в вместе с Домом НКО. Присоединиться к ней могут все желающие. В приюте очень нуждаются как в продуктах, так и одежде. Можно принести:

- сахарный песок, консервы, овощи, фрукты, растительное масло, макароны, крупы;

- мази для заживления ран, мази от обморожения, бинты;

- одежда, в особенности мужская обувь, постельное белье.

Все вещи и продукты можно приносить на Рынок на Студеной, а узнать подробности участия в акции можно по телефонам: 8 (920) 945-02-97 - Светлана Георгиева, руководитель ВРОО "Региональная инициатива", 8 (903) 833-00-94 - Роман Донских, руководитель приюта "Тёплый дом".