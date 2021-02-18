Владимирца, ездившего пьяным за рулем, ждут исправительные работы

Жителя Владимира, севшего за руль пьяным, остановили инспекторы ГИБДДД, но нетрезвый молодой человек пройти медицинскую проверку не захотел. Однако, как выяснилось, его и раньше останавливали нетрезвым: раньше за вождение в пьяном виде его оштрафовали на тридцать тысяч рублей и запретили управлять транспортом на полтора года. На этот раз в отношении владимирца возбудили уголовное дело, за управление автомобилем в состоянии опьянения он получил 220 часов обязательных работ и запрет управлять автомобилем на два года.