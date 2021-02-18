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Происшествия

Владимирца, ездившего пьяным за рулем, ждут исправительные работы

И на два года ему запретили водить машину
Ирина Мальцева
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Жителя Владимира, севшего за руль пьяным, остановили инспекторы ГИБДДД, но нетрезвый молодой человек пройти медицинскую проверку не захотел. Однако, как выяснилось, его и раньше останавливали нетрезвым: раньше за вождение в пьяном виде его оштрафовали на тридцать тысяч рублей и запретили управлять транспортом на полтора года. На этот раз в отношении владимирца возбудили уголовное дело, за управление автомобилем в состоянии опьянения он получил 220 часов обязательных работ и запрет управлять автомобилем на два года.

Криминал