В Коврове директор предприятия не выплатил 15 работникам зарплату

Следственный комитет РФ по Владимирской области направил в суд дело в отношении директора ковровского предприятия, которая не выплачивала работникам предприятия заработную плату.

По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2019 года женщина при увольнении 15 работников не выплатила им полностью заработную плату на общую сумму более 450 тысяч рублей. При этом она имела реальную возможность для полного расчета со своими сотрудниками, но предпочла направить денежные средства на нужды предприятия.

Вину в совершенном преступлении директор фирмы не признала, задолженность перед работниками не погасила.