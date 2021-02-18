Снег во дворах Владимира убирают 40 единиц техники и более 700 дворников

Во Владимире ежедневно проводится мониторинг содержания и благоустройства городских объектов и территорий. Особое внимание уделяется оперативности и качеству уборки снега управляющими компаниями во дворах многоквартирных домов, своевременному удалению с крыш снега и сосулек.

18 февраля привлечено 40 единицы техники и 723 дворника. Кроме того, 5 автовышек задействованы в уборке с крыш многоквартирных домов снега и сосулек.

Если управляющие компании не выполняют должным образом свои обязательства по уборке дворов, то они будут привлечены к административной ответственности. Административный штраф для граждан составляет от 800 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 5000 до 20000 рублей, для юридических лиц — от 10000 до 50000 рублей. За повторное нарушение сумма штрафа повышается: для граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей, для юридических лиц — от 50000 до 200000 рублей.

В городском УЖКХ работает «горячая линия», на которую можно пожаловаться на качество уборки территорий МКД управляющими компаниями. Ее телефон: 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни.