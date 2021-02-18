Владимирец, отдыхавший на турбазе, попытался украсть оттуда куртку и ноутбук

Владимирец приехал на турбазу с друзьями, чтобы отметить день рождения знакомого в октябре прошлого года. В ходе праздника он обнаружил, что у него пропал телефон и отправился в администрацию – попросить, чтобы сотрудники турбазы помогли ему поискать его. Войдя через незапертую дверь в администрацию, он увидел мужскую зимнюю куртку и ноутбук, а самих работников не нашел. Тогда пьяный владимирец надел чужую куртку, спрятал под нее ноутбук работника базы и попытался уйти, но его заметили и задержали. За покушение на кражу мужчине дали 1 год восемь месяцев условно с испытательным сроком пять лет.