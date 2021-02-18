В подразделении инженерных войск в Муроме погиб солдат

Солдат, проходивший воинскую службу по призыву, погиб в ночь на 19 февраля. Военнослужащий проходил службу в первой гвардейской инженерно-саперной бригаде. По предварительной информации в ночь трагедии он стоял в наряде по автопарку, но одна из машин, подъезжавших к воротам, врезалась в них, задев рядового. В результате пострадал солдат, скончавшийся той же ночью от полученных травм. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего воинской части дислоцированной во Владимирской области. По предварительным данным военнослужащий получил травмы несовместимые с жизнью в результате дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Напомним, это не первый случай, когда во Владимирской области гибнут солдаты. В августе 2018 года в одной из Муромских военных частей утонул солдат-срочник, спасая товарища, упавшего в воду во время учений по оборудованию паромной переправы. А в августе прошлого года контрактника, слишком близко стоявшего к мишени, случайно застрелили на полигоне.