Владимирцу дали год условно за хранение огнестрела

Фото предоставлено УФСБ России по Владимирской области.

УФСБ России по Владимирской области обнаружила в квартире 57-летнего безработного из Владимира склад огнестрельного оружия и боеприпасов. В феврале его признали виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов и приговорили к году условного срока.

Склад оружия нашли еще в июле 2020 года. Тогда сотрудники УФСБ России по Владимирской области изъяли из квартиры мужчины весьма солидный арсенал: винтовка Мосина, винтовка Маузер К98, пистолет-пулемет ППШ, пистолет-пулемет MP-40, пистолет Тульский Коровина, пистолет Вальтер P38, пистолет Люгера, револьвер Webly&Scott, а также 7 патронов калибра 7,62х25 мм. Установлено, что оружие он приобретал через Интернет, после чего восстанавливал и модернизировал.

Приговор Ленинского районного суда города Владимира в законную силу не вступил.