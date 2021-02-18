Жителя Юрьев-Польского, ранившего пасынка, суд признал невиновным в умышленном убийстве

Житель Юрьев-Польского обвинялся в убийстве: в июне прошлого года он в присутствии гражданской жена и ее сына рассказал, что последний недобросовестно относится к работе. А пасынок, обидевший, попытался кулаком ударить отчима. Тогда мужчина выбежал из дома, прихватив с собой для защиты кухонный нож. Но пасынок догнал его у калитки и отчим, защищаясь, нанес два удара клинком ножа по предплечью левой руки нападавшего и попытался уйти. Но молодой человек снова догнал его и, схватив за плечо, развернул лицом к себе. В ответ мужчина ударил его ножом в грудь, в тот же день раненый скончался в больнице от повреждений и кровопотери. Суд посчитал, что обвиняемый не собирался убивать пасынка, а защищался, но переусердствовали. В итоге его признали виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 8 месяцев с установлением определенных ограничений.