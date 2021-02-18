Владимирец зарезал свою знакомую

Местный житель ночью 29 августа прошлого года в квартире поругался со своей знакомой и с силой нанес тридцатишестилетней женщине кухонным ножом один удар в подключичную область слева. Ранение, повредившее левое легкое и вызвавшее внутреннее кровотечение, привело к смерти горожанки на месте происшествия. Подсудимый, для которого этого преступление было рецидивом, полностью признал вину. Ленинский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил владимирцу наказание лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.