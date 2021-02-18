Во Владимире Почта 22 февраля будет работать по расписанию субботы

20 февраля почтовые отделения по всей области будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше. 21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы. 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений региона.

Отделение почтовой связи 600000 (Владимир, улица Подбельского, 2) 20 февраля работает с 8.00 до 21.00, 22 февраля с 9.00 до 18.00.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.