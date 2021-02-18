Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Гусь-Хрустальном районе столкнулись "Жигули" и "Минивэн" - двое пострадавших

По предварительным данным, виной всему скользкая дорога
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Утром 18 февраля в Гусь-Хрустальном районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, авария произошла в 8.36 на втором километре дороги "Гусь-Хрустальный – Владимир".

Столкнулись между собой легковой автомобиль марки ВАЗ и минивэн. По словам очевидцев, виной всему скользкая дорога, из-за которой один из водителей не справился с управлением. Однако окончательную версию озвучат в ГИБДД позднее. В ДТП пострадали двое человек. Представители МЧС проводили деблокировку водителя "Жигулей". Погибших нет.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники.

ДТП