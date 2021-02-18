В Гусь-Хрустальном районе столкнулись "Жигули" и "Минивэн" - двое пострадавших

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Утром 18 февраля в Гусь-Хрустальном районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, авария произошла в 8.36 на втором километре дороги "Гусь-Хрустальный – Владимир".

Столкнулись между собой легковой автомобиль марки ВАЗ и минивэн. По словам очевидцев, виной всему скользкая дорога, из-за которой один из водителей не справился с управлением. Однако окончательную версию озвучат в ГИБДД позднее. В ДТП пострадали двое человек. Представители МЧС проводили деблокировку водителя "Жигулей". Погибших нет.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники.