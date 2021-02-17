Во Владимире за сутки от коронавируса привились 540 человек

Как сообщают в мэрии, число прошедших вакцинацию жителей активно растет: если по состоянию на 16 февраля вакцину получили 8546 человек (из них 1321 житель - оба компонента вакцины), то по данным за 17 февраля привиты уже 9085 жителей города (1632 человека — обоими компонентами вакцины). Правда, говорить о коллективном иммунитете пока рано – для этого нужно, чтобы прививка была хотя бы у 60 процентов горожан. Напоминаем, сделать прививки от коронавируса можно в семи поликлиниках города, а также в медсанчасти МВД России по Владимирской области. Записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники, к которой вы относитесь, или через Госуслуги.

КОНКРЕТНО

Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).