Во Владимире построят вертолетную площадку и два новых детских сада

В областной администрации утвердили реестр объектов капитального строительства и капремонта на этот года, запланировав потратить на эти цели четыре миллиарда рублей. Кроме вертолетной площадки у ОКБ, ожидается строительство здания поликлиники в Струнино, реконструкция Ковровской районной больницы и терапевтического корпуса под акушерский в Ковровской многопрофильной горбольнице №1, поликлиники Юрьев-Польской ЦРБ и, конечно, строительство пяти ФАПов. 24 миллиона потратят на возведение интерната для пожилых людей в поселке Гусевский. Также в планах восстановление сгоревшего драмтеатра во Владимире, реконструкция ансамбля усадьбы купцов Зворыкиных в Муроме и реставрация дома Семенычева в историческом центре Гороховца. Кроме того, ожидается строительство социального жилья, а к участкам, выделенным многодетным семьям, во Владимире и Муроме, в Александровском, Кольчугинском, Собинском и Суздальском районах проложат дороги и коммуникации. Выделены деньги на строительство школ в микрорайоне Коммунар областного центра и в Коврове и двух новых детских садов с ясельными группами в областной столице. Не забыт и спорт: в этом году появится физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в Коврове, спортивный комплекс лыжероллерной трассы с автостоянкой в Александрове, стадион Струнинского детско-юношеского спортивно-оздоровительного центра, универсальная спортплощадка в селе Молотицы Муромского района, стадион «Олимп» в поселке Красная Горбатка.