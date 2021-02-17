Пьяный житель Александрова угнал машину, съехал с ней в кювет и пошел дальше выпивать

В Александровском районе расследуется уголовное дело об угоне автомобиля. 23-летнего уроженца города Струнино обвиняют в том, что он украл машину 39-летней жительницы Александрова.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, женщина оставила авто с работающим двигателем рядом с одним из кафе, а вернувшись обратно, не обнаружила машину. Она обратилась в полицию. После недолгих поисков машину нашли в кювете на территории города. Позже сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя города Струнино, который сознался в содеянном.

Молодой человек рассказал, что был пьян. А когда увидел машину, то решил покататься на чужом авто и вернуть его на место парковки. Вот только с управлением не справился. Когда машина оказалась в кювете, он вылез и пошел обратно в кафе, в котором отдыхал до этого.