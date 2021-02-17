Во Владимирской области отремонтируют 77 километров региональных и межмуниципальных дорог

Благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" восстановят покрытие проезжей части на участках автодорог Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст. Мстёра – М-7 «Волга» и Вязники – Сергиевы-Горы – Татарово и ст. Сеньково – Никологоры – Стёпанцево (Вязниковский район). Работы включают устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия и укрепление обочины щебнем.

В Департаменте транспорта и дорожного хозяйства отмечают: главными условиями выбора объектов для ремонта по нацпроекту являются транспортно-эксплуатационное состояние проезжей части дорог, автобусное сообщение, в том числе – наличие проходящих по участкам школьных маршрутов, обеспечение беспрепятственного подъезда к социально-значимым объектам. Учитываются также обращения и предложения людей.

На выполнение работ на региональных и межмуниципальных автодорогах в рамках реализации нацпроекта будет направлен 651 миллион рублей, из них 270 миллионов рублей из федерального бюджета и 381 миллион рублей из областного бюджета.