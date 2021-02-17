Во Владимирской области забивают свиней из-за африканской чумы

Во Владимире и Костерево, а также в Пекшинском муниципальном образовании проводятся организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов африканской чумы свиней в ряде личных подсобных хозяйств.

- Имеется высокая вероятность дальнейшего распространения заболевания в регионе. Чтобы разорвать эпизоотическую цепочку передачи инфекции и ликвидировать очаги, необходима депопуляция домашних свиней на территориях эпизоотических очагов и в первой угрожаемой зоне, непосредственно прилегающей к эпизоотическому очагу АЧС. Ее радиус составляет не менее 5 км от неблагополучного по АЧС пункта. Поголовье свиней подвергается отчуждению и уничтожению, – пояснил директор департамента ветеринарии Максим Тихонов.

Владельцам отчужденных из-за африканской чумы свиней животных положены компенсации из областного бюджета.

Возмещение ущерба осуществляется по рыночной стоимости животных, сложившейся на день отчуждения. На текущую дату средняя цена реализации живого веса свиней для определения размера компенсации составляет 207 рублей за 1 кг живого веса свиней.