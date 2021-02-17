Во Владимире в одной из школ нашли засоренные крупы

В феврале 2021 года сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области проверили одну из школ в городе Владимире. И на складе они нашли несколько сортов круп со всякими сорными примесями.

18 килограммов ячменной крупы и 9 килограммов колотого гороха не соответствовали требованиям ГОСТов, указанных в декларациях о соответствии и на маркировках упаковок. В ячменной перловой крупе было выявлено несоответствие по цвету, значительное превышение сорной примеси - более чем в пять раз, недодира - более чем в 3 раза. В горохе же специалисты нашли превышение сорной примеси более чем в полтора раза, наличие сечки и мучки.

Всю крупу изъяли, а школе выписали предписание об устранении нарушений. Ведь та же школа еще и закупила гречку без декларации о соответствии и не проверило сопроводительные документы при закупке манной крупы.