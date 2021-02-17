Во Владимир снег убирает 51 единица техники и 66 дворников

В ночь со вторника на среду велись работы по удалению снежного наката на улицах Тракторной и Мира. Кроме этого, на дорогах была распределена песко-соляная смесь для удаления образовавшейся наледи.

17 февраля, на улицах Владимира с утра работают 51 единица техники и 66 рабочих ручной снегоуборки муниципального «Центра управления городскими дорогами». Снежный накат удаляется на ул. Комиссарова, Суздальском проспекте, на перекрестках улиц Добросельской с Егорова и Суздальским проспектом, на перекрестках проспекта Ленина с ул. Диктора Левитана и Ново-Ямским переулком.

Снег из сформированных валов вывозится с остановок на улицах Тракторной, Рокадной, Горького, Мира, Егорова, Добросельской, Большой Московской. Расширение проезжей части производится на улицах Алябьева, Сурикова, Даргомыжского, Безыменского, Комиссарова, Соколова-Соколенка, Юбилейной, Верхней и Нижней Дуброве, Суздальском проспекте.

Комплексная очистка улиц от снега: удаление снежного наката, расширение проезжей части, вывоз снега сегодня выполняется на улицах Крайнова, Диктора Левитана, а также на улицах Центральной и Песочной в мкр. Коммунар.

По вопросам уборки города можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.