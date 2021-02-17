С 18 февраля можно будем проголосовать за присвоение Владимиру звания "Город трудовой доблести"

Городская общественная палата подвела предварительные итоги обсуждения инициативы присвоения Владимиру почетного звания «Город трудовой доблести».

Председатель Общественной палаты Федор Лавров отметил, что обращение поддержали уже 77 НКО.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Исходя из результатов обсуждения инициативы было принято решение о проведении дальнейшей процедуры всеобщего голосования в поддержку присвоения Владимиру звания «Город трудовой доблести».

С учетом действующих ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, голосование пройдет онлайн. Отдать свой голос можно будет с 18 февраля по 3 марта на сайтах муниципалитетов.