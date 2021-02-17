Владимирец отсудил деньги за несостоявшийся отдых

Владимирец собирался с семьей в Турции в мае прошлого года. И еще в декабре 2019 года купил и оплатил билеты, потратив на это более 180 тысяч рублей. Но из-за пандемии коронавируса отпуск не состоялся: владимирец отменил поездку, предупредив об этом, как и положено по договору, туристическую компанию. Но вернуть деньги за путевку ему, несмотря на неоднократные обращения, не удалось. При этом компания, которая продавала тур, за это время сменила свое название, но суд все равно взыскал с нее всю потраченную на путевки сумму и процент за пользование указанными деньгами - 1673 рублей. А вот получить компенсацию за моральный ущерб владимирцу не удалось – суд решил, что поскольку он сам решил не ехать, то ему не положена компенсация.