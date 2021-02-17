За месяц во Владимирской области подорожал виноград и помидоры

Индекс потребительских цен по Владимирской области в январе по сравнению с декабрем составил 100,5%, в том числе на продовольственные товары – 100,7%, непродовольственные товары - 100,7%, услуги – 100%.

По данным Владимирстата, за месяц из продовольственных товаров наиболее подорожала плодоовощная продукция, в частности виноград - на 25,9%, помидоры свежие – на 18%. В тоже время лимоны подешевели – на 8%, апельсины- на 5,4%.

Из непродовольственных товаров лидерами роста цен стали плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные – на 13% и металлочерепица – на 8,5%. Из лекарственных препаратов подорожали цефтриаксон – на 6,3%, бромгексин - 4,8%.

В группе услуг наиболее выросли цены (тарифы) на капитальный ремонт – на 10%, при этом проезд в поездах дальнего следования подешевел - на 15,7%, а плата за обращение с твердыми коммунальными отходами - на 5,4%.