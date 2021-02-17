Владимирцев приглашают сдать вторсырье на переработку

Региональное отделение всероссийской общественной организации "РазДельный Сбор" г. Владимир организует сбор вторсырья для переработки 21 февраля с 11:00 до 16:45.

По городу в течение дня будет проезжать экотакси с остановками по следующим адресам: Район Веризино 2 - Новгородская, 39 к. 2 11:00-11:20; Куйбышева, 9 - 11:25 - 11:45; Суздальский проспект, 8 - 12:00 - 12:30; Михайловская, 4 - 12:40 - 13:10; Соловьиный пруд — 13:20 - 13:50; Ново- Ямская, 23 - 15:00 - 15:30; Василисина, 17 - 15:40 - 16:10; Нижняя Дуброва, 13 - 16:15 - 16:45.

Организаторы просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 м друг от друга во время сбора вторсырья.

Узнать более подробную информацию и задать интересующие вопросы организаторам можно в группе ВКонтакте.